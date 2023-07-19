الشيخ يزبك: خلاص لبنان لا يكون إلا بالوحدة والتمسك بقوته

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أقام "حزب الله" المجلس العاشورائي المركزي في مقام السيدة خولة في مدينة بعلبك، برعاية رئيس الهيئة الشرعية الشيخ محمد يزبك، وحضور مسؤول منطقة البقاع الدكتور حسين النمر، الوزير السابق الدكتور حمد حسن، وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية.

ورأى أن "خلاص لبنان لا يكون إلا بالوحدة والتمسك بقوته وقدرته وبثلاثية جيشه وشعبه ومقاومته"، معتبرا أن "أميركا تريد أن تتحكم وتريد أن تذل الآخرين، لذلك لا خلاص إلا بعودة الثقة بين اللبنانيين الذين يصنعون استقلالهم من خلال إرادتهم وحبهم للبنان".

وتلا الشيخ طلال المسمار مجلس العزاء، والختام ب"لطمية" للرادود أسامة ياسين.