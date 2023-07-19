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رسالة من "التنظيم" إلى نواب "التيار": أنتم حلقة في سلسلة المقاومة اللبنانية التاريخية

19
JULY
2023
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كتب أمين عام "التنظيم" المناضل عباد زوين: رسالة من التنظيم: حركة مقاومة لبنانية، الى حضرة نواب التيار الوطني الحر المقاومين".

وأضاف: "بالصالونات، بيكترو الكرام، عباقرة السياسة و الأبطال، اللي ناطرين بدلاتن الخضرا تجي مكوية من المصبغة، لكن عّم تجين الورقة الخضرة...
عند الخطر الحقيقي بيصيرو الأبطال ينعدو!"

وتابع زوين: "يا حضرة النواب المقاومين، موقفكم الواضح متل انتسابكن: "ما بيبقى بلبنان لا لاجيء و لا نازح"، هو عنوان مرحلة نضالنا الحالية.
ها الموقف بيردنا خمس و خمسي سنة، لأول ايام التنظيم لما كنا نقول؛" نحنا حلقة من سلسلة المقاومة اللبنانية التاريخية، بها الكلام عّم تأكدو أنكن حلقة بسلسلة المقاومة التاريخية".

وختم زوين: "يا ابطالنا: فيكن بيصح القول الرحباني:" كنا قلال و بس رجال، قلال و ع الاعدا كترنا..."
و نحنا معكن لآخر المشوار، للانتصار بادن الله".

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