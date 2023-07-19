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سرق مبلغًا كبيرًا من إحدى الشركات في الأشرفية..!

19
JULY
2023
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صدر عن المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه، "أقدم مجهول ملثماً بتاريخ 22/6/2023 على الدخول بواسطة مفتاح مستعار الى إحدى الشركات في محلة الأشرفية، وقام بخلع درْج أحد المكاتب، وسرق من داخله مبلغًا قُدّر بحوالي 10،000 دولار أميركي و30،000،000 ليرة لبنانية، وكان شريكه بانتظاره خارج الشركة على متن جيب لون فضي مجهول النوع إلى حين انتهائه من عملية السرقة، وفرا سويًّا على متن الجيب الى جهة مجهولة".

وعلى الفور، "كُلّفت شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما، وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثفة التّي قام بها عناصر الشعبة، تبين أن الجيب المستخدم في عملية السرقة هو نوع "نيسان باثفندر" وعائد لإحدى موظفات الشركة، حيث تم الاشتباه بقيام زوجها بتنفيذ عملية السرقة ويدعى: ق. ر. (مواليد عام 1976، لبناني)".

وأضاف البلاغ، "بتاريخ 13/07/2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الحدت على متن الجيب المذكور والذي تم ضبطه، كما تمكنت الشعبة من ضبط مبلغ 240،000،000، وحوالي 2،500 دولار أميركي".

وتابع، "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة اشتراكه مع شخص آخر بتنفيذ عملية السرقة من داخل الشركة بعد أن قام بأخذ نسخة عن المفتاح الذي بحوزة زوجته التي تعمل موظفة في الشركة، ومن دون علمها، كما استخدم سيارتها لتنفيذها بعد أن قام بنزع لوحاتها. وأضاف ان شريكه هو من دخل الشركة، بينما هو تجوّل على متن الجيب إلى حين الانتهاء من السرقة، وان حصته من العملية كانت حوالي 2،000 دولار أميركي، كما اعترف بتعاطي المخدرات نوع كوكايين وحشيشة الكيف، وتم حجز جيب "الباثفندر" عدليا".

ووفق البلاغ، "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّط الثاني".

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