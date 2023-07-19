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تحضروا.. هذا ما سيحصل مطلع الاسبوع المقبل!

19
JULY
2023
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يسيطر على لبنان طقس حار ورطب ساحلًا، ويكون جافًا على الجبال وفي البقاع، وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها بقليل، فيما الرطوبة السطحية تبقى مرتفعة ساحلا نتيجة تيارات غربية، وذلك يزيد من الشعور بالحرّ بينما تكون الرطوبة منخفضة جبلاً ومنخفضة جداً بقاعاً.

من جهة أخرى يتعاظم نشاط المنخفض الهندي وينخفض الضغط فيه الى ٩٩٤ Hpa والذي سيتمركز جنوب شبه الجزيرة العربية وسيؤدي بذلك الى استقطاب رياح استوائية حارة نحو ارجاء واسعة من منطقة شرق المتوسط، ويتأثر لبنان بها مطلع الاسبوع المقبل، مع ارتفاع بدرجات الحرارة بحدود ٤ درجات فوق المعدلات وقد ترتفع أكثر اواخر الشهر.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الاربعاء:
١- الحرارة: تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٨ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجو : مشمس
٣- الرياح: ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة

الخميس: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

الجمعة: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٣٧ بقاعاً وبين ٢٢ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح ضعيفة شرقية ليلاً غربية نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

LBCI

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