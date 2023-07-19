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لبنان ثالث أغلى وجهة لاستقبال 200 دولار من الولايات المتحدة

19
JULY
2023
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بلغت تكلفة تحويل 200 دولار من الولايات المتّحدة الأميركيّة إلى لبنان 21.75 دولاراً في الفصل الأوّل من العام 2023، مشكّلةً 10.88% من قيمة المبالغ المرسَلة، مقارنةً بـ 22.06 دولاراً (أي 11.03% من قيمة المبلغ المُرسَل) في الفصل الذي سبقه.

أَصدَرت مجموعة البنك الدولي أخَّيراً إحصاءاتها الجديدة المتعلِّقة بكلفة تحويلات المغتربين في جميع أنحاء العالم، والتي تَحتَسِب تكلفة إنجاز التحويلات الماليّة من 48 دولة إلى 105 وجهاتٍ مختلفة. وتَشمل الكلفة هذه رسوم المعاملة، وسعر الصرف المعتمَد، وسرعة الخدمة، وغيرها.

وقد كَشَفَت الإحصاءات، أنّ تكلفة تحويل 200 دولار من الولايات المتّحدة الأميركيّة إلى لبنان هي ثالث أغلى تكلفة (21.75 دولاراً) في العالم في الفصل الأوّل من العام 2023، أي ما يشكّل 10.88% من قيمة المبالغ المرسَلة، مقارنةً بـ 22.06 دولاراً (أي 11.03% من قيمة المبلغ المُرسَل) في الفصل الذي سبقه.

في سياقٍ متّصِل، تراجعت كلفة تحويل 500 دولار من الولايات المتّحدة إلى لبنان إلى 26.88 دولاراً (5.38% من قيمة المبالغ المُرسلة) في الفصل الأوّل من العام 2023، من 26.97 دولاراً (5.39%) في الفصل الذي سبقه. أيضاً، أشارت إحصاءات البنك الدولي، إلى أنّ كلفة إرسال 200 دولار من كندا إلى لبنان قد ارتفعت إلى 17.12 دولاراً (8.56% من قيمة المبلغ المُرسَل)، فيما تراجعت هذه الكلفة من أستراليا إلى لبنان إلى 22.93 دولاراً (11.47%).

أمّا في ما يتعلّق بالدول الأوروبيّة، فقد تدنّت كلفة تحويل 200 دولار من السويد إلى 15.17 دولاراً (7.58% من قيمة المبالغ المُرسلة)، فيما زادت لجهة التحويلات الآتية من فرنسا إلى 16.93 دولاراً (8.47%) في الفصل الأوّل من العام 2023، علماً أنّ كلفة تحويل 500 دولار من السويد وفرنسا إلى لبنان قد وصلت إلى 28.20 دولاراً و29.80 دولاراً بالتتالي.

من ناحية أخرى، فإنّ كلفة إرسال 200 دولار من ألمانيا قد تراجعت إلى 14.72 دولاراً (7.36%) فيما انخفضت كلفة تحويل 500 دولار إلى 29.42 دولاراً (5.89%).

 

الجدير ذكره، أنّ لبنان قد برز كسادس أغلى وجهة لاستقبال 200 دولار من ألمانيا في الفصل الأوّل من العام 2023. إقليميّاً، زادت كلفة إرسال 200 دولار من المملكة العربيّة السعوديّة إلى لبنان إلى 10.40 دولارات (5.18% من قيمة المبلغ المُرسَل) في الفصل الأوّل من العام 2023، كما وتطوّرت كلفة إرسال 500 دولار إلى 16.80 دولاراً (3.35% من المبلغ المُرسل).

 

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