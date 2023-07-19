أوساط حكومية: تنحي بوحبيب لن يؤثر في خطة إعادة النازحين السوريين

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الوطن السورية:

في وقت أعلنت فيه أوساط حكومية لبنانية أن تنحي وزير الخارجية عبد اللـه بوحبيب عن ترؤس الوفد الوزاري لزيارة دمشق لبحث ملف النازحين السوريين في لبنان، لن يؤثر على خطة إعادتهم، أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن لديه أسماء وزراء عدة لخلافة بوحبيب بترؤس الوفد وأنه لن يتساهل في متابعة هذا الملف وفي الضغط لحسم مسألة ترتيب الزيارة التي سيطرحها على جلسة مجلس الوزراء المقررة الإثنين المقبل.



ونقلت تقارير إعلامية لبنانية أن شرف الدين أكد أمس أنه سيطرح مسألة ذهاب الوفد الوزاري إلى سورية على جلسة مجلس الوزراء المقررة الإثنين المقبل، كاشِفاً أنه طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء إدراج هذا البند على جدول أعمال الجلسة، وقال: «آمُل في أن يوافق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وإذا لم يفعل فإنني سأُبادِر إلى طرح الأمر من خارج جدول الأعمال لأنه لم يعد جائزاً الاستمرار في إضاعة الوقت في حين البرلمان الأوروبي يحاول أن يفرض علينا أمراً واقعاً، وأن يجبرنا على إبقاء النازحين، في انتهاكٍ صارِخ لسيادتنا».



وشدد شرف الدين على أنه لن يتساهَل في متابعة ملف النزوح وفي الضغط لحسم مسألة ترتيب زيارة الوفد الوزاري إلى سورية في أقرب وقت ممكن، معرباً عن تمنيه أن يحصل التجاوب المطلوب من ميقاتي والوزراء.



وأكد شرف الدين وجوب اختيار رئيس جديد للوفد مكان بوحبيب الذي ذكرت قناة «المنار» الأربعاء الماضي أنه اعتذر عن ترؤس الوفد، وأوضح شرف الدين أن بوحبيب «كان مُتردداً منذ البداية، ولا يريد أن يخوض في الأسباب الحقيقية والواضحة التي أملَت عليه الانسحاب» من رئاسة الوفد.



وبهذا الصدد قال شرف الدين: إن «ما يهمني الآن هو تكليف وزير آخر ترؤس الوفد وأنا سأقترح تسمية وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار أو وزير الدفاع موريس سليم أو وزير العمل مصطفى بيرم أو أي اسم آخر يتم التوافق عليه، المهم أن يذهب الوفد إلى دمشق وفي يده ورقة عمل، وان نتفق مع القيادة السورية، ونوقّع برتوكول العودة، ونتفاهَم على آليات وإجراءات محددة لتفعيل مسار إعادة النازحين».



وكشف شرف الدين أنه سبقَ أن اقترح على المسؤولين السوريين تنظيم «يوم للعودة» في كل شهر، تُمنح خلاله تسهيلات قصوى للعائدين مع مقتنياتهم «على أن يكون من حق أي منهم الرجوع إلى لبنان في اليوم نفسه إذا وجد عراقيل أو ضغوطاً تواجهه في بلده»، موضحاً أن دمشق أبدَت الاستعداد الكامل للتجاوب مع أي طرح يسهم في معالجة هذا الملف، وتبقى تفاصيل يجب أن يَبتّ بها الوزراء المعنيون في كلا البلدين.



واعتبر شرف الدين، أن «أفضل رَد على بيان البرلمان الأوروبي يتمثّل في تزخيم العودة الآمنة، لا الطوعية، على قاعدة أن كل شخص لديه مكان إقامة جاهِز في بلده وليس مطلوباً لخدمة العلم وليس معارضاً وغير إرهابي، يكون لِزاماً عليه مغادرة لبنان»، موضحاً أنه يمكن تحديد الحالات التي لم يعد من مبرر لبقائها عبر مَسحٍ نُجريه لمخيمات النازحين.



أوساط حكومية لبنانية من جهتها، أكدت في تصريحات لـصحيفة «الشرق الأوسط» أمس، أن تنحي بوحبيب عن ترؤس الوفد الوزاري إلى سورية للبحث في عودة النازحين، لن يؤثر في الخطة والقرار الذي سبق أن اتخذته الحكومة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن حلّ هذا الموضوع هو قيد البحث لإيجاد حل يسمح للجنة الوزارية باستمرار عملها.



بموازاة ذلك، أشار رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة والمغتربين اللبناني النّائب فادي علامة، بعد جلسة اللجنة في مجلس النّواب، إلى أن «اللّجنة عقدت اجتماعاً وعلى جدول أعمالها موضوع التّوصيات المتعلّقة بعودة النازحين السوريين».



وقال علامة: «تناولنا كيفيّة إدارة الملف من الحكومة اللبنانية، إضافة إلى دور المجتمع الدولي في موضوع النّزوح والإسراع في عودة النّازحين، وانتهينا بوضع التّوصيات، وسنعقد مؤتمراً صحفياً (غداً) الخميس لإعلان التّوصيات الّتي تمّ الاتّفاق عليها بالإجماع».