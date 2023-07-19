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النائب شربل مارون لـ «الأنباء»: الأزمة الرئاسية لا تعالج إلا بالحوار

19
JULY
2023
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الأنباء الكويتية: بيروت ـ أحمد منصور-

أكد النائب شربل مارون، ان الوضع الحالي في لبنان، والأزمة الرئاسية، لا تعالج إلا بالحوار، لافتا الى ان هذا ما كنا ننادي به دائما.

 

وقال مارون في تصريح لـ «الأنباء»: «قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، أطلقنا الأولويات الرئاسية، خلال جولة على الكتل النيابية، لأننا كنا نعتقد انه في حال دخلنا في الفراغ الرئاسي، سيكون صعبا جدا معالجته والخروج منه، معتبرا انه كان يفترض ان تتم معالجة هذا الموضوع قبل انتهاء الولاية وليس بعد، مبديا أسفه الشديد لما وصلنا اليه اليوم».

 

وشدد مارون على أن الحوار هو الطريق الوحيد لحل هذه المشكلة، خصوصا انه علينا ألا نتكل على الغرب في معالجة أزماتنا، على الرغم من اننا نشكر الدول الغربية على المبادرات التي تقوم بها تجاه لبنان. وقال: «على اللبنانيين ان يختاروا رئيسا لهم، خصوصا اننا نمر بظروف استثنائية، لاسيما ان النزوح السوري بات عبئا على الشعب اللبناني، ليس من الناحية الإنسانية، انما انطلاقا من وجود مشروع توطين لهم في لبنان، وهو بات يلوح في الأفق، وقد يكون على شاكلة ما جرى في العام 1994 من خلال مرسوم التجنيس، معتبرا ان هذه الأمور تتراكم، لاسيما ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يبالي بخصوص موضوع النزوح السوري».

 

وتعليقا على موقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اعتبر مارون ان سلامة يتهرب من المثول أمام القضاء، مبديا أسفه الشديد لتدخل القضاء الأجنبي في لبنان، والذي كان يفترض ان يتحرك القضاء اللبناني قبل الخارجي، متمنيا ان تكون هناك نهاية لمنظومة الفساد.

 

وردا على سؤال حول تمسك الثنائي الشيعي بالمرشح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، لفت مارون الى وجود حوار بهذا الموضوع، وليس كما يظهر في الإعلام، آملا أن نرى رئيس جمهورية في القريب العاجل، في حال انطلق الحوار بين الأطراف اللبنانية، مبديا اعتزازه الكبير بالشعب اللبناني الصامد بوجه الأزمات والمحن، مستبعدا أي عمل عسكري اسرائيلي ضد لبنان حاليا.

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