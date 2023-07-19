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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 19 تموز 2023

19
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الأخبار: جنين: العدوّ يضرب بيد السلطة

الأزمة إلى المربّع الأول: الشغور الرئاسي إلى أجل غير مسمّى

نواب الحاكم أمام لجنة «العدل»: لن ننفق من الاحتياطي إلا بقانون

خلاف المولوي - عثمان: معركة وراثة الحريري في الداخلية

 

 

 

الديار: غياب الدعوة الى الحوار والأسماء التوافقية عن بيان «الخماسي» يؤكدان الفراغ الطويل
حراك على خط الديمان... الراعي يدعم الأحزاب المسيحية بمطلب انتخاب الرئيس عبر جلساتٍ متتالية
الاستحقاقات المالية تتصدّر المشهد الداخلي... موازنة وضرائب ستثقل كاهل اللبنانيين

 

 



نداء الوطن: لودريان في جدّة... وقطر تتحدّث عن رسائل إلى لبنان
السعودية تتبنّى تشدُّد "الخماسية" والمبادرة الفرنسية سقطت ومعها الحوار

 

 

 


النهار: تنسيق فرنسي – سعودي مفتوح بعد "الخماسية"

 

 

 

البناء: الموفد القطري في بيروت للتأقلم مع الفراغ… والسيد نصرالله للتعلم من التاريخ تفادياً للحروب / انتفاضة متأخرة لنواب الحاكم دعوة لتصحيح السياسة النقدية… والتحقيق مع الحاكم وفريقه مستمر / ملف النازحين: بوحبيب يطلب عبر دغمان موعداً لزيارة وفد… والتيار يتظاهر أمام الممثلية الأوروبية /

 

 

 


الجمهورية: الخماسية تنقسم بدل أن توحد

 

 


اللواء: المجموعة الخماسية تُنهي «التلاعب بالدستور».. والمخاطر المالية بين البرلمان والمركزي
طي صفحة سلامة في القضاء.. والمصارف تلوِّح بالإقفال مع نهاية الشهر

 

 

 

 

l'orient le jour: Entre MBS et MBZ, rien ne va plus

 

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