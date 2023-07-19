أسرار الصحف ليوم الأربعاء 19 تموز 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

كشف مصدر دبلوماسي عن نصيحة سمعها الرئيس التركي من ولي العهد السعودي تدعو للإسراع بإنهاء ملفات النزاع المتعددة مع سورية والعراق لأن ذلك يساعد على تزخيم التعاون الخليجي التركي، خصوصاً على صعيد فتح الطريق للاستثمارات وتطوير التجارة التي سوف تعبر حكماً من الأراضي السورية وتنتظر فتح الطريق الدولية وتأمينها.



خفايا

قال مصدر نيابي إن كلام نواب حاكم مصرف لبنان عن تاريخ الخلافات مع الحاكم لا يعفيهم من الشراكة بالمسؤولية، لكنه يمثل فرصة يجب التقاطها لتحويل نهاية ولاية الحاكم نقطة انطلاق لسياسة مالية ونقدية لا مكان فيها لألاعيب وخزعبلات طبعت مرحلة الحاكم خصوصاً أن هناك فائضاً في ميزان المدفوعات كان يتمّ تبديده ويمكن توظيفه بصورة بناءة.

اللواء: أسرار

همس

يعاني مسؤول كبير من حرج داخلي، يجعله يفكر بمدى قدرته على البقاء في المسؤولية ضمن الأوضاع الجارية حالياً من الضغوطات من كل الاتجاهات.



غمز

كشفت مصادر بنكية أن المدراء في المصارف التي تتعرض لاقتحامات بهدف استعادة وديعة أو جزء منها، يوضع معظمهم مسبقاً بما يمكن أن يحدث قبل 24 ساعة.



لغز

جواب يتردد لدى من يسأل حول احتمالات التصعيد في الجنوب: انتظروا إلى ما بعد الصيف، والجواب ينضح تباعاً.



نداء الوطن: خفايا

في ظلّ الخلاف الحاصل حول التعيينات العسكرية، يُنتظر أن يقوم قطب أساسي بجولة اتصالات على المسؤولين في محاولة لابتكار صيغة تحول دون شلل المؤسسة العسكرية.

قام مستشار أحد الوزراء بجولة للوقوف على خاطر عدد من المستفيدين من تراخيص صدرت عن الوزير حديثاً وصدر قرار قضائي بوقف تنفيذها.

يرى المتابعون أنّ الفرنسيين طوقوا أنفسهم بأنفسهم، وأصبحوا بين فكي عدم القدرة على معاكسة «حزب الله» في خياره الرئاسي، والوقوف في وجه المعارضة المنسجمة مع الموقف الخارجي الرافض لانتخاب سليمان فرنجية والذي عبّر عنه بيان الخماسية.