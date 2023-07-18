منصة الحفر "ترانس أوشن بارنتس" تتوجّه إلى لبنان

وتستغرق رحلة المنصة نحو شهر كامل للوصول إلى المياه اللبنانية. وبالنظر إلى انطلاقها منتصف شهر تموز الحالي، فإنه يتوقع وصولها منتصف شهر آب المقبل، على أن تستقر وتقوم بالتجهيزات اللوجستية اللازمة، وتبدأ بأعمال التنقيب فعلياً مطلع شهر أيلول المقبل. أي عقب وصولها بأسابيع قليلة.



وكان خبراء نفط أوضحوا في وقت سابق بأن النقطة المبتغاة للحفر تكمن في قعر البحر. ويتطلب الوصول إليها نحو 60 يوماً، ليتمّ بعدها سحب عينات من الموقع وتقييمها من قبل شركة توتال، على أن يُحدّد بناء عليها ما إذا كان في البلوك رقم 9 كميات تجارية من الغاز.