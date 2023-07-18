هذا ما كشفه الحلبي عن أجواء نتائج الإمتحانات الرسمية

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خلال تفقده مركز تصحيح الامتحانات الرسمية في بئر حسن، شدّ وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي على "أيدي المصححين والفنيين والإداريين وجميع العاملين في الامتحانات الرسمية على المستويات كافة".



وثمّن الحلبي "تضحياتهم ومقدرا جهودهم وتفانيهم لإنجاز هذه الورشة الوطنية وإصدار النتائج".



وأكّد لهم انه "ليس ما يقبضونه هو الذي يحضهم على المجيء ، بل التزامهم الأخلاقي والتربوي والوطني بالقيام بواجباتهم على اكمل وجه".





كما عاين الحلبي "كيفية خلط المسابقات الواردة من المناطق وترقيمها بالرقم الوهمي وإعادة توزيعها على مراكز التصحيح في المناطق لكي يتولى كل مصحح في أي منطقة كان، التصحيح لمرشحين من كل لبنان" .



واطلع الحلبي من المسؤولين عن المواد ومن المصححين والمقررين على مسار الأعمال اللوجستية والإدارية التي تهيىء للمصححين الظروف والمواكبة المعلوماتية لإجراء التصحيح ، كما استمع إلى شكاوى الأساتذة من التكاليف التي يتكبدونها نتيجة حضورهم من محافظات بعيدة وذلك بحسب المواد وتوافر المصححين، وتأكد منهم أن "المستويات جيدة وقد ظهرت في المسابقات".