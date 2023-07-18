الانظار متجهة بشكل اساسي على وقع المطالبات المتجددة للتمديد لرياض سلامة، والتسريبات الملتبسة لنوابه حول اجراءات ستتخذ.

مقدمة نشرة الOTV

على جري العادة بعد كل لقاء او تواصل اقليمي ودولي حول لبنان، لم يكد اللقاء الخماسي في الدوحة ينتهي امس، حتى كانت الغالبية الساحقة من المحللين ووسائل الاعلام في لبنان تزعم العلم بمضمونه، لتتوزع الآراء بين نعي للمبادرة الفرنسية الى حد التشكيك بعودة جان ايف لودريان من جهة، وترحيب بالحديث عن اجراءات في حق معطلي الاستحقاق الرئاسي، وفق ما ورد في نص البيان، من جهة اخرى.

لكن، ومع التوقف مليا امام خلو نص البيان من اي اشارة الى فكرة الحوار الفرنسية، او حتى الدعوة الى توافق، ومن دون القفز الى استنتاجات متسرعة في انتظار تبيان الحقيقة، تظا الانظار متجهة بشكل اساسي، لا نحو الملف الرئاسي، بل نحو مصير حاكمية مصرف لبنان، على وقع المطالبات المتجددة للتمديد لرياض سلامة، والتسريبات الملتبسة لنوابه حول اجراءات ستتخذ.

واليوم، تحرك التيار الوطني الحر رمزيا في ملف النزوح امام مقر بعثة الاتحاد الاوروبي في بيروت، كما حضر الملف في مؤتمر صحافي لعدد من نواب تكتل لبنان القوي في ساحة النجمة.