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"من دون التقيّد بقرارات المجلس المركزي"... نائب يكشف: سلامة كان يتصرف منفردا!

18
JULY
2023
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قال النائب عن دائرة الجنوب الثالثة فراس حمدان على حسابه عبر "تويتر"، "حضرت اليوم إجتماعاً للجنة الإدارة والعدل بحضور النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، وذلك لمناقشة الوضع النقدي بعد إنتهاء مدة ولاية الحاكم بأمره رياض سلامة".

وأضاف، "وفي هذا الإطار، فوجئت بما أُعلمنا به لناحية أن رياض سلامة كان يتصرف منفرداً، من دون التقيّد بقرارات المجلس المركزي والتي كانت تصدر بالإجماع خلافاً لرأيه. وأبلغنا نواب الحاكم الأربعة أنهم لا يمانعون التنازل عن سريّة هذه المحاضر".

وتابع، "من هنا، فإننا نضع هذه المعلومة بتصرف القضاء للمباشرة بتحقيقاته وتحميل الحاكم بأمره المسؤوليات المدنية والجزائية".

وأكمل، "وتوجهت الى نواب الحاكم بمطالبتهم:


- إجراء مكاشفة ومصارحة أمام الشعب اللبناني عن كل مخالفات وهرطقات الحاكم، كشف حسابات المصرف المركزي والأرقام الحقيقية للإحتياطي الإلزامي وللموجودات النقدية في مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وحجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة في مصرف لبنان والمتداول بها، إضافة إلى الإجراءات المنوي إتخاذها في المرحلة المقبلة.

- تقديم دراسة عن الأثر الإقتصادي والإجتماعي قبل تنفيذ الإجراءات المنوي إتخاذها من قبلهم في ما خص توحيد سعر الصرف بعد الغاء منصة صيرفة.

وخلال المداخلة، أشرت إلى أن نواب الحاكم مسؤولون عن كتمهم لهذه المعلومات، رغم أنهم أبلغوا الحكومة برسالة خطية عن تصرفات الحاكم الإنفرداية ولم تحرك ساكناً، باعتبار أن خلف الحاكم مصالحه ومصالح المنظومة السياسية والمصرفية والقضائية.

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