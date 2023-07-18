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لا نسكت لا نتأخر ولا نهمل...أمن الدولة تزيل التعديات(بالفيديو)

18
JULY
2023
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إستكمالاً لحملتها في رفع التعدّيات على شبكات المياه ، جالت دوريّات من أمن الدّولة في النبطيّة برفقة مندوب عن مصلحة مياه نبع الطاسة على القرى والبلدات التي تعاني تلك السرقات والتعدّيات على مياه الشفة، وتبيّن في بلدة الدوير عددٌ كبيرٌ من التعدّيات والسرقات، فتمّ رفعها جميعاً، وتمّ توجيه إنذارات لمرتكبيها (غ. ق.) و (ز. ر.) و (ج. ر.) و (ع. ر.) و (ع. أ.) و (ح. ر.).
إنّ حملات أمن الدّولة على سارقي مياه الشفة، أتت على خلفيّة رفع التعدّيات المزمنة، والتي باتت تشكّل خطراً على السلم الأهليّ، بعد احتكاكاتٍ عديدة رُصدت في مختلف المناطق اللبنانيّة بسبب الطقس الحارّ الذي يضرب لبنان،والنقص الحادّ في المياه الذي تعانيه بعض المناطق.
مصدرٌ في أمن الدّولة، أكّد أنّ الحملة التي تقوم بها المديريّة مع مصالح المياه، تهدف إلى رفعالتعدّيات المتزايدة على شبكات المياه في مختلف المناطق اللبنانيّة، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء لريّ المزروعات، ولغياب ثقافة احترام القانون لدى بعض المواطنين، وغياب المسؤوليّة لدى بعض البلديّات التي تحصل السرقات أمام أعينها ولا تحرّك ساكناً، تاركةً المواطنين يقتتلون على المياه وحاجتهم إليها.

لمشاهدة الفيديو على الرابط المرفق مع الصور.

 

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