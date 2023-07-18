مذكرة للمولوي بتكليف هويدا مصطفى الترك بمهام محافظ النبطية

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أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي مذكرة حملت الرقم 78/إم/ 2023 وقضت بتكليف السيدة هويدا مصطفى الترك بمهام محافظ النبطية.



وجاء في القرار: "حيث أن السيد حسن محمود فقيه - محافظ النبطية بالتكليف يحال إلى التقاعد بتاريخ 20 تموز 2023 لبلوغه السن القانوني، وبناء لمقتضيات وحسن سير العمل الإداري في محافظة النبطية تكلف السيدة هويدا مصطفى الترك - في ملاك محافظة لبنان الجنوبي - بمهام محافظ النبطية وذلك لملء المركز الشاغر وفقًا للأصول.



والترك دكتورة في علم الإجتماع وإدارة الموارد البشرية.



الإختصاص الدقيق: تنمية إقتصادية وإجتماعية، من مواليد صيدا عام 1971.



المؤهلات العلمية: دكتوراه في العلوم الإجتماعية من الجامعة اللبنانية عام 2008

دبلوم دراسات معمقة في علم الإجتماع الإقتصادي من معهد العلوم الإجتماعية - الجامعة اللبنانية.

جدارة في العلوم الإجتماعية - خدمة إجتماعية وتنمية محلية من معهد العلوم الإجتماعية - الجامعة اللبنانية عام 2000.

إجازة في العلوم الإجتماعية من معهد العلوم الإجتماعية - الجامعة اللبنانية عام 1999.

إجازة في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية عام 2017.



المسيرة المهنية: بدأت التدريس في معهد العلوم الإجتماعية - الجامعة اللبنانية عام 2009، ورقيت إلى رتبة أستاذ عام 2017.

- عينت مديرة لمعهد العلوم الإجتماعية - الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية إعتبارًا من تاريخ 12 أيار 2022.