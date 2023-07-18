"متحدون" تكشف المستجدات القضائية حول ملف نفايات طرابلس

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أفاد تحالف "متحدون" في بيان انه "صدر عن الهيئة الاتهامية في الشمال قرار برد استئناف المدعى عليهما شركتي BATCO ودار الهندسة لقرار رد الدفوع الصادر عن قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار في دعوى تحالف متحدون وشركائه المسجلة برقم 2022/520 بخصوص مكب نفايات طرابلس، حيث أحيل اليوم 17 تموز 2023 ملف الدعوى إلى النيابة العامة تمهيدا لإحالته أمام مرجعه قاضي التحقيق لتعيين موعد جديد لجلسة استجواب المدعى عليهم أحمد قمر الدين المعين حارسا قضائيا على المكب، مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه نبيل الجسر، شركة BATCO وأنطوان أزعور، شركة دار الهندسة - نزيه طالب وشركاه وجميل طالب، أنطوان معوشي وشركة ليبان كونسولت، شركة AMB ورانيا وفادي أبو مصلح".