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المرتضى من صور: التنوع في لبنان نعمة النقمة هي اسرائيل

18
JULY
2023
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شدد وزير الثقافة القاضي في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى من صور، التي زارها اليوم وافتتح فيها مركزا ثقافيا على "أن أكثر ما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة رئيس صادق أمين يبث روح "صور" في نفوس جميع اللبنانيين، يأتي ليتعاون مع الشرفاء الوطنيين لوأد مكائد التقسيم، واضح في قناعاته ومؤمن بأن وطننا وعيش المعية صنوان وأن زوال عيش المعية يفضي الى زوال لبنان، رئيس يتصدى الى المساعي الخبيثة الرامية الى تثبيت النزوح السوري في لبنان المتزامنة مع الضخ الاعلامي الذي يعمل على تيئيس المسيحيين من الصيغة اللبنانية ويحضهم على الهجرة افراغا للكيان من مكونه العزيز، رئيس يقولها واضحة صريحة لا لجلجة فيها: اسرائيل هي عدوي وعدو المسيحيين وعدو كل اللبنانيين، والمقاومة حصنهم ودرعهم الواقي ووسيلة التحرير واداة الردع في وجه آلة الاحتلال والقتل والتشريد والتدمير".

واضاف المرتضى: "مصيبة لبنان الكبرى ونقمته أيها الأحبة ليست في حالة التنوع القائمة فيه. التنوع نعمة. مصيبة وطننا ونقمته تتمثل في ذلك الكيان الشيطاني الذي زرعته يد الشر الى الجنوب من حدودنا ليعيث فسادا في منطقتنا ويبث الفتن بين مكوناتنا".

واردف:"مشكلتنا الأخرى أيها الأحبة، أننا من حيث لا ندري - وبعضنا من حيث يدري- ننفذ مشروع اسرائيل الذي يريد أن يزرع في نفوس اللبنانيين قناعة مفادها أن تجربة لبنان العيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين مشروع فاشل وأن ليس ثمة ما يجمع بين المسلمين والمسيحيين وأن على المسيحيين أن يختاورا إما الإنعزال والتقوقع والتقسيم أو الهجرة وترك الكيان".

وختم المرتضى:" ستبقى مدينة صور النموذج البهي عن لبنان الحقيقي لأن لبنان صور أجمل من لبنانات مدارس البغضاء والأحقاد والعمالة والشرذمة والفرقة والمغانم". السلام على صور الذي وأنت فيها ترى المواطنين متساوين وتلمس تعاظم المشتركات التي توحدهم وتزداد يقينا بأنه ليس أفضل من نموذج صور يعكس حوار الثقافات وتنوعها".

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