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وزير الصحة بحث مع مجلس نقابة الصيادلة في تفعيل التعاون بملف الدواء

18
JULY
2023
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عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض إجتماعًا في مكتبه في الوزارة، مع مجلس نقابة الصيادلة تم في خلاله البحث في سبل التنسيق بين الوزارة والنقابة لتعزيز الوعي وإرشاد المواطنين في مواجهة الأدوية غير المرخصة من قبل الوزارة والتي تباع بشتى الوسائل غير الشرعية.

كما تناول البحث تفعيل التعاون في موضوع تتبّع الدواء من خلال نظام MediTrack لما فيه المصلحة العامة للمواطنين الذين يحصلون على ما يحتاجون إليه من دواء بآلية منظمة ومضمونة وكذلك للصيادلة الذين يؤدون واجبهم المهني من دون تعرضهم لأي اتهام بالمتاجرة بالدواء.

وفي كلمة له خلال الإجتماع، دعا وزير الصحة العامة مجلس نقابة الصيادلة وسائر المعنيين في القطاع الصحي ولا سيما الدوائي إلى “الإبتعاد عن إشاعة الأجواء العامة المبالغة في السلبية والتعاطي المسؤول في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة”.

وقال: “إن الواجب المهني يحتّم على مجمل العاملين في القطاع الصحي ولا سيما الصيادلة تنبيه المواطنين إلى حتمية استخدام الأدوية المرخصة حصرًا من وزارة الصحة العامة فضلا عن التكاتف مع الوزارة لمساعدتها في جهودها لسد الثغرات التي لا تزال تعترض التنظيم الأمثل لملف الدواء”.

وشدد الوزير الأبيض على أن الوزارة “مستمرة في مكافحة الأدوية المهربة والمزورة فور تبلغها أي إشارة تتعلق بهذا الأمر”. وقال: “إن تفقدًا سريعًا للموقع الإلكتروني للوزارة يظهر الإحالات على القضاء لمتاجرين بأدوية مهربة ومزورة”.

وتابع “في السياق نفسه، تستمر مواجهة الصيدليات غير الشرعية، كما الصيدليات الشرعية التي تخالف القوانين”. وأكد أن “العمل مستمر في متابعة يومية وحثيثة لتنظيم ملف الدواء وصولا إلى وضع حد للفوضى العارمة التي سادته طيلة العقود الماضية والتي كلفت ميزانية الدولة مليارات إنتفع منها البعض ممن كدسوا الأموال والثروات”.

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