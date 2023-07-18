حضانة الجديدة: قرار قضائي بحق المعنِّفة والمالكة !

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أصدرت قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق صاحبة الحضانة توني مهنا والمربية دجيني بشارة الخوري، الموقوفتين في قضية الاعتداء على الاطفال في حضانة Gardereve- الفنار، والتي ضج بها الرأي العام، وذلك خلال جلسة عُقدت في قصر بعبدا اليوم.



وقد حضرت عن الجهة المدعية، أي أولياء أمور الأطفال، المحامية ايميه الحلو التي طالبت بحقوق الأطفال المعنّفين وإنزال أقسى العقوبات بحق مَن يظهره التحقيق متورطاً في هذه القضية، على أن يُتابع التحقيق وفقاً للأصول، وذلك بعد أن قررت القاضية يحفوفي استدعاء الشاهدة جومانا بو سعيد، التي قامت بتصوير مقاطع الفيديو وتسريبها الى جلسة تُعقد الأسبوع المقبل.