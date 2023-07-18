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نواب "التيار": لن يبقى في لبنان لا لاجئ ولا نازح

18
JULY
2023
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عقد نواب "التيار الوطني الحر" جورج عطا الله، سيزار ابي خليل، نقولا صحناوي، جيمي جبور، سليم عون، وندى البستاني مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، تناولوا فيه وضع النازحين السوريين.

وقال النائب عطا الله: "باسم التيار الوطني الحر، قررنا ان نستعرض مجددا موقف التيار الوطني من ملف النازحين السوريين خصوصا بعد التوصية التي صدرت عن البرلمان الاوروبي، ونقول ان لا لاجىء ولا نازح سيبقى في لبنان مهما كان الثمن، وهذا قرار سيادي".

اضاف: "المؤسف في الموضوع، ان التيار الوطني الذي انتهج المسار التوعوي للنازحين السوريين، ودخولهم كان يجابه من الاطراف الاخرى بنكد سياسي، والبعض الاخر يتماهى مع السياسات الخارجية. وتعرض التيار الوطني لكل انواع واسوأ حالات التعدي اللفظي في موضوع النزوح السوري واكبر تجليات الموضوع بعد 17 تشرين".

وتابع: "أحببنا استعراض هذا الموضوع لنؤكد موقف التيار الاساسي، نحن اليوم وعلى اثر صدور توصية البرلمان الاوروبي بابقاء النازحين السوريين في اماكن تواجدهم، ومنها لبنان، فهذا الموقف ليس جديدا ومن اسوأ التوصيات بابدال عبارة النازحين بالمندمجين، وهذا تماهى مع اعمال الجمعيات N.J.O.S الذين كانوا يحاولون ادخال اعتبار الوجود السوري ودعمهم للنازحين، ومنها ما يسمى بمجتمع السلام وهذا مثل على ذلك، والهدف منها تكوين اللجان لتدير المجتمعات المحلية من البلديات ومن اهل البلدة ومن النازحين حاولنا ان نجابه هذا الموضوع."

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