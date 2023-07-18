في ذكرى "عاشوراء"... تدابير ستُتّخذ!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العام بلاغ جاء فيه, "بمناسبة احياء مراسم ذكرى عاشوراء التي ستقام اعتبارًا من تاريخ اليوم 18-7-2023 ولغاية 28-7-2023 في الضاحية الجنوبية".



وتابع، "ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على موافقة محافظ جبل لبنان التدابير التالية: منع دخول الآليات الكبيرة (بيك اب، شاحنة، صهريج) إلى جميع المداخل المؤدية الى الضاحية الجنوبية يومياً اعتباراً من الساعة 17,00 ولحين الانتهاء، طيلة الفترة المذكورة سابقاً ".



ولفت البلاغ إلى منع "إطلاق طائرات التدريب والمسيّرات على انواعها (Drone) في سماء الضاحية خلال هذه الفترة".

لذلك تطلب المديرية العامة من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بهذه التوجيهات.