من الجهة التي اتهمها ابي رميا باللامسؤولية وبالتقاعس لعدم القيام بمهامها في ملف النزوح السوري؟

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اتهم النائب سيمون ابي رميا الدولة اللبنانية والسلطة التنفيذية باللامسؤولية وبالتقاعس لعدم القيام بمهامها في ملف النزوح السوري كما اعتبر ان المجتمع الدولي والاوروبي متواطئ لإبقاء النازحين السوريين في لبنان ما يشكل كارثة وجودية.

ابي رميا وفي خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية لمناقشة ملف النزوح السوري، طالب رئيس اللجنة النائب فادي علّامة بالتوجه بكتاب لأعضاء البرلمان الاوروبي ال٧٠٥ بصفته أيضًا رئيس لجنة الصداقة بين مجلس النواب اللبناني والبرلمان الاوروبي لشرح تداعيات النزوح على الوضع اللبناني.

وشدد ابي رميا من جهة اخرى على اهمية ان تنعقد الهيئة العامة لمجلس النواب لاتخاذ قرار واضح وجامع برفض البند الثالث عشر من قرار البرلمان الاوروبي المتعلق بالنزوح السوري.