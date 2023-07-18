"لهيب" تمّوز مستمرّ... الحرارة فوق معدلاتها الموسمية!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا صافيًا الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل بخاصة شمال البلاد مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد معها الشعور بالحر، وتبقى دون تعديل يذكر في المناطق الجبلية والداخلية حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية.



وجاء في النشرة:



الحال العامة: يخف نسبيا تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية على الساحل اللبناني مع بقاء نسبة الرطوبة المرتفعة بينما يبقى تأثيرها خلال الأيام المقبلة على الجبال وفي المناطق الداخلية حيث تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية

تـحـذيـر: نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة وننصح بالإكثار من شرب السوائل.



الطقس المتوقع:



الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل بخاصة شمال البلاد مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد معها الشعور بالحر، وتبقى دون تعديل يذكر في المناطق الجبلية والداخلية حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية.



الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة و بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.



الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وجنوب البلاد، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل.



الجمعة: قليل الغيوم بالاجمال دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل .