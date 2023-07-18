حجز احتياطي على عقارات وشقق فخمة وسيارات لرياض سلامة!

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بعد الحجز الاحتياطي على ممتلكات رجا سلامة وماريان الحويك، أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين، بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك استجابة لطلب هيئة القضايا في وزارة العدل التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد سلامة ومقربين منه بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية.

ووفق معلومات "المدى"، فقد شمل الحجز عقارات وشققا سكنية فخمة يملكها الحاكم في بيروت وجبل لبنان والبترون إضافة إلى عدد من السيارات.



ويأتي قرار الحجز على ممتلكات سلامة، تزامنا مع جلسة التحقيق التي من المقرر ان يعقدها معه قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا صباح اليوم ومع رجا وماريان في ادعاء النيابة العامة في بيروت ضدهم بجرائم الاختلاس وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.