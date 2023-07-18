عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 18 تموز 2023

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الأخبار: واشنطن - موسكو: المواجهة السورية أقرب

تصعيد أوروبي ضد حزب الله وفي ملفّي النازحين والانفتاح على دمشق | لقاء الدوحة: لا أحد متحمّسٌ للحل



نبيه بري تدخّلْ... الآن: أنقذوا الشيّاح من الزعران





الديار: لبنان على طاولة «الخماسيّة» في الدوحة... حوار لتمرير الوقت؟

مخاوف على سعر الصرف مع انتقال الحاكميّة من سلامة لنوابه

كيف سيردّ لبنان الرسمي على «البرلمان الأوروبي»؟



نداء الوطن: المرشح الثالث أمام "خماسيّة" الدوحة وإيران تغطي تصلّب "حزب الله"

اللواء: الدولار يتفلَّت في بروفة التصعيد بعد مغادرة سلامة

بخاري وشيا ينضمان إلی الاجتماع الخماسي.. وباسيل وجعجع لرئيس بالانتخاب لا بالتعيين

الجمهورية: إجتماع الدوحة اليوم... لا إتفاق

هل بدأت الظروف الإقليمية تتكون فعلًا؟



النهار: اجتماع الدوحة: التنسيق الخماسي "بوصلة" لودريان



البناء: السفيرة الفرنسية للبنانيين: ماذا كان حل بكم أمنياً ومالياً وصحياً وغذائياً وتربوياً… لولا فرنسا؟/ بوحبيب يتنحّى بضغوط أوروبية وأميركية عن رئاسة الوفد الحكومي إلى سورية بذريعة الانشغالات/ تلاعب في سوق الصرف يوحي بتحضير مشهد ضاغط لتكليف سلامة ونوابه بتصريف الأعمال/

اللواء: عصا الخماسية من الدوحة: الالتزام بانتخاب رئيس أو إجراءات ضد المعرقلين

مرحلة ما بعد سلامة: إلغاء «صيرفة» قبل نهاية الشهر وحوار في البرلمان

l'orient le jour: EXCLUSIF Les coulisses de la réunion de Doha consacrée au dossier libanais