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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 18 تموز 2023

18
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
تساءلت مصادر قانونية عن إمكانية توقيع عقد وزارة المال مع شركة الفاريس دون إطلاع الحكومة ورئيسي الجمهورية والحكومة والمكاتب الاستشارية للرئيسين ووزارة العدل وهيئة الاستشارات والقضايا فيها. وقالت إن حصل ذلك فإنه يجب إبطال العقد قضائياً لعدم قانونيته وملاحقة الوزير والشركة بجرم جزائي واعتبار البند الجزائيّ في العقد لحماية سرية نتائج التدقيق نوعاً من الاحتيال والابتزاز.


خفايا

قالت مصادر عسكرية إن الفيديو الذي قام الإعلام الحربي للمقاومة بتوزيعه عن نموذج لعملية سابقة نفّذتها المقاومة على أحد مواقع لواء جولاني وكيفية السيطرة عليه وتدميره يشبه الفيديو الذي وزّعه الإعلام الحربي قبيل توجه الطائرات المسيرة نحو حقل كاريش ما يعني درجة الجدّية والجهوزية التي تنظر فيها المقاومة لملف الحدود البرّية أسوة بملف الحدود البحرية.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
جواب يتردد لدى من يسأل حول احتمالات التصعيد في الجنوب: انتظروا إلى ما بعد الصيف، والجواب ينضح تباعاً.

غمز
حادث حدودي شمالي أحرج مرشحاً رئاسياً لأسباب تتعلق بتحالفاته وحساسية ما جرى طائفياً ومناطقياً.

لغز
خلافاً لما هو معلن فإن اعتذار «وزير سيادي» عن مهمة حساسة مع دولة شقيقة، يتعلق بطريقة تعامل الدولة مع الوزير.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتباهى مدير عام إحدى شركات الخلوي بنيله جائزة مرموقة بينما القطاع يتهاوى من أساساته ويشهد أسوأ أيامه.

تتداول الأوساط العمالية خشية جدية من توقف نهائي لعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد توقّف تقديماته وتهالكها بفعل انهيار سعر الصرف.

تبيّن أنّ بعض القضاة وزوجاتهم يستفيدون من عمليات يومية على منصة صيرفة بأسماء مستعارة.

 

 

 

 

الجمهورية: أسرار

تلميح وتحذير من وزراء الى مدرائهم
تردّد أنّ عدداً من الوزراء لجأوا الى التلميح الى مدرائهم العامّين والتحذير بعد الذي حصل في إحدى الوزارات.

 

تحقيق يُجنِّب البلد من خضات مالية
تَضع مراجع سياسية اهتمامها كله سَعياً لتحقيق انتقال سَلس في موقع حسّاس يُجنِّب البلد المزيد من الخضات المالية.

 


وزير منزعج!
أبدى وزير انزعاجه من سلوك مرجع حكومي حيال قضية حسّاسة تفاعَلت أخيراً.

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