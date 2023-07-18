living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 18 تموز 2023

18
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار

– نتنياهو يتراجع: «الثورة القضائية» معلّقة
– جيش العدوّ يطمئن المستوطنين: المواجهة مع حزب الله مستبعدة!
– نعي المبادرة الفرنسية وإنهاء التفويض الأميركي لباريس وتلويح بالعقوبات | اللقاء الخماسي: إعلان وصاية جديد
– موازنة 2023: ضرائب على كل شيء

البناء

– اللجنة الخماسية أقرت بالعجز والانسداد في اجتماعها وعادت لمناشدة النواب والتلويح بالعقوبات
– الإعلام الحربي ينشر فيديو عملية برية يعيد التذكير بعشية انطلاق الطائرات المسيرة نحو كاريش
– تجاذب بوحبيب والتيار حول التشكيلات الديبلوماسية.. ومثله بين مولوي وعثمان حول المعلومات

️اللواء

– عصا الخماسية من الدوحة: الالتزام بانتخاب رئيس أو إجراءات ضد المعرقلين
– مرحلة ما بعد سلامة: إلغاء «صيرفة» قبل نهاية الشهر وحوار في البرلمان

– اجتماع الدوحة يرمي كرة النار إلى السياسيِّين!
– هل يصلح السوداني ما أفسدته طهران؟

الجمهورية

– “الخماسية” تراهن على توافق مستحيل
– الفرنسيون يرفعون مستوى الضغط

– ويكيليكس فرنسية
– لماذا رجم غريو؟
– شرف الدين لـ”الجمهورية”: لدي أسماء لخلافة بوحبيب
– لبنان ثالث أغلى وجهة لاستقبال 200 دولار من الولايات المتحدة
– لابيد: الولايات المتحدة لم تعد أقرب حليف لإسرائيل

️الشرق

– اجتماع اللجنة الخماسية في قطر…. طبخة بحص

– مجلس الوزراء يعقد جلسات متتالية لإقرار الموازنة

الديار

– دعم «اللقاء الخماسي» لمهمّة لودريان «الحواريّة» أمام اختبار جدّي للنيّات
– الدوحة تتقدّم «بورقة عمل»… برودة أميركيّة… وحماية الطائف أولويّة سعوديّة
– «خارطة طريق» نقديّة لنواب الحاكم… ومنصوري يُعلن إلغاء صيرفة تدريجياً

النهار

– “الخماسية”: الانتخاب الدستوري وعقوبات على المعرقلين
– روسيا أوقفت اتفاق الحبوب وأوكرانيا ضربت جسر القرم
– بايدن يدعو نتنياهو إلى واشنطن لعقد “اجتماع” وإسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء

نداء الوطن

– ” الخماسية ” بيان ثوابت … لا نتائج عملية والفراغ طويل
– عودة الحديث عن التمديد لسلامة: الراعي وبري وميقاتي لا يمانعون

– اردوغان في السعودية لتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   