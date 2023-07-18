عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 18 تموز 2023

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الأخبار

– نتنياهو يتراجع: «الثورة القضائية» معلّقة

– جيش العدوّ يطمئن المستوطنين: المواجهة مع حزب الله مستبعدة!

– نعي المبادرة الفرنسية وإنهاء التفويض الأميركي لباريس وتلويح بالعقوبات | اللقاء الخماسي: إعلان وصاية جديد

– موازنة 2023: ضرائب على كل شيء

البناء

– اللجنة الخماسية أقرت بالعجز والانسداد في اجتماعها وعادت لمناشدة النواب والتلويح بالعقوبات

– الإعلام الحربي ينشر فيديو عملية برية يعيد التذكير بعشية انطلاق الطائرات المسيرة نحو كاريش

– تجاذب بوحبيب والتيار حول التشكيلات الديبلوماسية.. ومثله بين مولوي وعثمان حول المعلومات

️اللواء

– عصا الخماسية من الدوحة: الالتزام بانتخاب رئيس أو إجراءات ضد المعرقلين

– مرحلة ما بعد سلامة: إلغاء «صيرفة» قبل نهاية الشهر وحوار في البرلمان

– اجتماع الدوحة يرمي كرة النار إلى السياسيِّين!

– هل يصلح السوداني ما أفسدته طهران؟

الجمهورية

– “الخماسية” تراهن على توافق مستحيل

– الفرنسيون يرفعون مستوى الضغط

– ويكيليكس فرنسية

– لماذا رجم غريو؟

– شرف الدين لـ”الجمهورية”: لدي أسماء لخلافة بوحبيب

– لبنان ثالث أغلى وجهة لاستقبال 200 دولار من الولايات المتحدة

– لابيد: الولايات المتحدة لم تعد أقرب حليف لإسرائيل

️الشرق

– اجتماع اللجنة الخماسية في قطر…. طبخة بحص

– مجلس الوزراء يعقد جلسات متتالية لإقرار الموازنة

الديار

– دعم «اللقاء الخماسي» لمهمّة لودريان «الحواريّة» أمام اختبار جدّي للنيّات

– الدوحة تتقدّم «بورقة عمل»… برودة أميركيّة… وحماية الطائف أولويّة سعوديّة

– «خارطة طريق» نقديّة لنواب الحاكم… ومنصوري يُعلن إلغاء صيرفة تدريجياً

النهار

– “الخماسية”: الانتخاب الدستوري وعقوبات على المعرقلين

– روسيا أوقفت اتفاق الحبوب وأوكرانيا ضربت جسر القرم

– بايدن يدعو نتنياهو إلى واشنطن لعقد “اجتماع” وإسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء

نداء الوطن

– ” الخماسية ” بيان ثوابت … لا نتائج عملية والفراغ طويل

– عودة الحديث عن التمديد لسلامة: الراعي وبري وميقاتي لا يمانعون

– اردوغان في السعودية لتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي