عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 18 تموز 2023

الأخبار
– نتنياهو يتراجع: «الثورة القضائية» معلّقة
– جيش العدوّ يطمئن المستوطنين: المواجهة مع حزب الله مستبعدة!
– نعي المبادرة الفرنسية وإنهاء التفويض الأميركي لباريس وتلويح بالعقوبات | اللقاء الخماسي: إعلان وصاية جديد
– موازنة 2023: ضرائب على كل شيء
البناء
– اللجنة الخماسية أقرت بالعجز والانسداد في اجتماعها وعادت لمناشدة النواب والتلويح بالعقوبات
– الإعلام الحربي ينشر فيديو عملية برية يعيد التذكير بعشية انطلاق الطائرات المسيرة نحو كاريش
– تجاذب بوحبيب والتيار حول التشكيلات الديبلوماسية.. ومثله بين مولوي وعثمان حول المعلومات
️اللواء
– عصا الخماسية من الدوحة: الالتزام بانتخاب رئيس أو إجراءات ضد المعرقلين
– مرحلة ما بعد سلامة: إلغاء «صيرفة» قبل نهاية الشهر وحوار في البرلمان
– اجتماع الدوحة يرمي كرة النار إلى السياسيِّين!
– هل يصلح السوداني ما أفسدته طهران؟
الجمهورية
– “الخماسية” تراهن على توافق مستحيل
– الفرنسيون يرفعون مستوى الضغط
– ويكيليكس فرنسية
– لماذا رجم غريو؟
– شرف الدين لـ”الجمهورية”: لدي أسماء لخلافة بوحبيب
– لبنان ثالث أغلى وجهة لاستقبال 200 دولار من الولايات المتحدة
– لابيد: الولايات المتحدة لم تعد أقرب حليف لإسرائيل
️الشرق
– اجتماع اللجنة الخماسية في قطر…. طبخة بحص
– مجلس الوزراء يعقد جلسات متتالية لإقرار الموازنة
الديار
– دعم «اللقاء الخماسي» لمهمّة لودريان «الحواريّة» أمام اختبار جدّي للنيّات
– الدوحة تتقدّم «بورقة عمل»… برودة أميركيّة… وحماية الطائف أولويّة سعوديّة
– «خارطة طريق» نقديّة لنواب الحاكم… ومنصوري يُعلن إلغاء صيرفة تدريجياً
النهار
– “الخماسية”: الانتخاب الدستوري وعقوبات على المعرقلين
– روسيا أوقفت اتفاق الحبوب وأوكرانيا ضربت جسر القرم
– بايدن يدعو نتنياهو إلى واشنطن لعقد “اجتماع” وإسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء
نداء الوطن
– ” الخماسية ” بيان ثوابت … لا نتائج عملية والفراغ طويل
– عودة الحديث عن التمديد لسلامة: الراعي وبري وميقاتي لا يمانعون
– اردوغان في السعودية لتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي