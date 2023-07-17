المجموعة الخماسية بشأن لبنان: للتعجيل بانتخاب رئيس!

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اجتمع ممثلون عن مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، اليوم الإثنين في الدوحة، لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.

واشارت المجموعة الخماسية بشأن لبنان، في بيان، الى أنّ "إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية".

وإذ أكدت المجموعة الخماسية على الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، قالت في البيان: "نتابع بقلق أنه وبعد تسعة أشهر تقريباً من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفاً له".

وشدد المجتمعون على أنه "من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد"، لافتين الى أننا "ناقشنا خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال".

كما اوضح البيان أنه "بغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني واحتياجاته الملحّة، لا بد من أن ينتخب لبنان رئيساً للبلاد يجسّد النزاهة ويوحّد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكّل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيّما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي".

وفي هذا الإطار، أكدت المجموعة الخماسية أنّها على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفرّ منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل.

من جهة ثانية، شدّدت المجموعة على "الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020″، كما حضّت بـ”قوة القادة والأطراف اللبنانية على اتّخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي".

الى ذلك، أكّد المجتمعون على "أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان".

وختم البيان: "تواصل كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية دعمها الثابت للبنان وتتطلع إلى استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني".