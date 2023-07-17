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"بنك الموارد": أحد المودعين سطا على فرع المصرف في أنطلياس واستولى على مبلغ يتجاوز أضعاف قيمة وديعته

17
JULY
2023
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أعلنت الدائرة الإعلامية في "بنك الموارد ش.م.ل" في بيان "أن أحد المودعين سطا اليوم على فرع المصرف في أنطلياس مستخدما قنابل المولوتوف، وأقدم على تحطيم الفرع وتهديد الموظفين والاستيلاء على مبلغ يتجاوز أضعاف أضعاف قيمة وديعته".

وأشارت إلى أن "المصرف كان وافق على فتح حساب للمودع المعتدي خلال عام ۲۰۲۰ أي بعد اندلاع ثورة ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، حيث أودع فيه مبلغا بالعملة الوطنية، قام المصرف لاحقا بتحويله إلى عملة الدولار الأميركي على سعر الصرف الرسمي في حينه، أي ١٥٠٠ ل ل الدولار الأميركي الواحد. وخلال عام ٢٠٢١، تمت تغذية الحساب بموجب شيكات مصرفية، مع التأكيد أن المصرف لم يتوان يوما عن تنفيذ طلبات وتعليمات المودع المعتدي وفق تعاميم مصرف لبنان ذات الأرقام ١٥١ و١٥٨ و/٠/١٦١".

ونوهت ب"جهود فصيلة انطلياس على توقيف المعتدي واسترداد المبلغ المسروق. وبإشارة النيابة العامة التمييزية تم ترك المودع المعتدي رهن التحقيق، فاقتضى التوضيح".

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