ثلاثة تحركات تتمحور حولها الحياة السياسية في لبنان.

التحرك الاول، اقليمي ودولي، ويتمثل باللقاء الخماسي في الدوحة، والزيارة المرتقبة خلال ايام لجان ايف لودريان. ومن معطيات متينة، يسود انطباع تشاؤمي عام ازاء النتائج، على وقع تمترس الافرقاء خلف مواقفهم المعروفة، مع تكرار معزوفة الحوار.

التحرك الثاني، لبعض الاصوات في اتجاه مرجعيات وطنية، واخرى في وسائل الاعلام، في محاولة اخيرة لتمرير التمديد لرياض سلامة، الذي تريث نوابه في تنفيذ الخطوة التي لوحوا بها قبل ايام لسبب مجهول معلوم.

اما التحرك الثالث، فهو نزول التيار الوطني الحر غدا على الارض في تحرك رمزي اعتراضا على قرار البرلمان الاوروبي من ملف النزوح السوري، على وقع مزايدات المستفيقين حديثا على خطورة الموضوع الذي لطالما اعتبروه ثانويا واتهموا مثيريه بالعنصرية.