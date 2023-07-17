خاص - إدي معلوف لtayyar.org: هذا انطباعي عن محادثات الدوحة والوزير باسيل ذكّر بواجباتنا كلبنانيين...

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أكد النائب إدي معلوف في حديث لtayyar.org ألا "شيء واضحاً بعد لدى الفرنسيين وكله لا يزال في إطار التكهنات" سائلاً "ما هي أجندة هذا الحوار الذي يتكلمون عنه. ورأى أن "ما يحصل في محادثات الدوحة لا يزال حتى الساعة غامضاً".

ولفت معلوف إلى أنه "في ظل هذا الغموض والجمود يبقى التيار الوطني الحر في حركة مستمرة رافضاً الجمود الذي يلف الموقف اللبناني"، مشدداً على أن "الموقف الجازم للوزير باسيل بالأمس واضح جداً لجهة التذكير بواجباتنا الوطنية والدستورية كلبنانيين، وعدم انتظار النصائح والإملاءات الخارجية".