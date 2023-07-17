living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وهاب من الديمان: لإبقاء الوضع على ما هو عليه في حاكمية مصرف لبنان لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتغيير الحكومة

17
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقره الصيفي في الديمان، وعرض معه ملف الاستحقاق الرئاسي وحاكمية مصرف لبنان حيث أكد الجانبان، بحسب بيان للحزب، “ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة عمل مؤسسات الدولة ووقف الانهيار فيها، كما جرى تأكيد على إبقاء الوضع على ما هو عليه في حاكمية مصرف لبنان الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتغيير الحكومة”.

وبعد اللقاء قال وهاب: “مسألتان أساسيتان بحثناهما مع صاحب الغبطة: أولهما موضوع الانتخابات الرئاسية وانتظام الدولة، موضحاً أننا اليوم نعاني بشكل كبير من انهيار في كل مؤسسات الدولة وهذا الأمر لا يجوز أن يستمر”.

ودعا الى ضرورة “انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وانتظام كل مؤسسات الدولة، فالأمر يلزمه تحركاً فاعلاً من أجل وصول عملية انتخاب لرئيس الجمهورية”.

وأضاف: “كثيرون منا ينتظرون الخارج، إلا أن الخارج متأخر في وصوله الى لبنان لأن لديه ملفات ربما أهم من الملف اللبناني، لذلك يجب على اللبنانيين أن يعالجوا أمورهم بأنفسهم”، مؤكدا أن “موضوع انتخاب الرئيس أصبح ملحاً لإعادة إحياء مؤسسات الدولة”.

وتابع: “اليوم لا أحد منا شعر بأهمية الدولة إلا بعد انهيارها، وانهارت كل مؤسساتها وقطاعاتها الصحية والتربوية وما بقي منها هو الجيش والمؤسسات الأمنية القادرة حتى اليوم على القيام بواجبها ولكن ذلك لا يكفي لأن كل المؤسسات الأخرى خاصة القطاعات الصحية والتربوية أصبحت تعاني من الانهيار”.

وفي الموضوع المالي المتعلق بحاكمية مصرف لبنان، قال وهاب: “لنكن صريحين في هذا الموضوع، إما نواب الحاكم يقومون بواجبهم أو عليهم أن يعترفوا أنهم لا يستطعون القيام بواجبهم، اليوم عندما يكون هناك في الأصالة يقول أنه متردد في القيام بواجبه لا يمكن أن نقول له نكلفك تستقيل أو نكلفك أن تقوم بواجبك وأنت مستقيل، إذا بالأصالة لم يستطع القيام بواجبه فكيف سيستطيع ذلك وهو بالوكالة، بهذه الحالة الأفضل أن يبقى الوضع على ما هو عليه في مصرف لبنان وهذا كان رأينا نحن وسيدنا البطريرك وسيتم تغيير كل شيء مع انتخاب رئيس للجمهورية وتغيير الحكومة”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   