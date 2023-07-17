بلاغ من وزارتي الاقتصاد والزراعة...الى مزارعي القمح والشعير

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صدر عن وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام وعباس الحاج حسن، بلاغ حمل الرقم 1/ح.ش، موجه الى مزارعي القمح والشعير الراغبين بتسليم القمح والشعير للاستفادة من الدعم، والتدابير والشروط الواجبة، على ان يتم تسليم القمح الطري او القاسي في مراكز المطاحن دكمة على نفقة المزارع، والشعير في مخازن وزارة الزراعة او وزارة الاقتصاد والتجارة في تل عمارة بشوالات على نفقة المزارع.

وأشئار البلاغ الى ان تقديم الطلب لا يلزم الادارة بأي موجب كإستلام المحصول المنتج او التعويض او سوى ذلك.