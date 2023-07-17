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الحلبي يعد بالتعويضات في الموعد المحدد وحوافز بمعدل 22 دولارا عن كل ملف تصحيح

17
JULY
2023
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تسلم وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، من المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الاشقر ، تقريرا عن انطلاق أعمال التصحيح لمسابقات شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، وذلك في المركز الرئيسي للامتحانات في بئر حسن، وفي المراكز المعتمدة في المحافظات.

ووجه الوزير الحلبي الشكر إلى جميع الأساتذة والإداريين والفنيين الذين شاركوا في أعمال الامتحانات الرسمية ، لأنهم "حققوا إنجازا في الظروف المستحيلة التي تعانيها البلاد". ودعا المصححين إلى "العمل بحسب أسس التصحيح المقررة"، مؤكدا "أن التعويضات المالية المحددة في المرسوم عن أعمال التصحيح ستصلهم في الموعد المحدد، وسوف تضاف إليها حوافز بالدولار الاميركي بمعدل 22 دولارا عن كل ملف تصحيح، وذلك بحسب كل مادة وحجم المسابقة".

الكولوكيوم

كذلك تسلم الوزير الحلبي من المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب تقريرا عن انطلاق امتحانات الكولوكيوم الخطية للطب العام، والمخصصة للأطباء الذين تخرجوا من جامعات من خارج لبنان.

وكان الدكتور الخطيب تفقد هذه الامتحانات ممثلا الوزير الحلبي ، في مبنى كلية الطب في الجامعة اللبنانية مجمع الحدث، وشارك في الجولة المدير العام لوزارة الصحة الدكتور فادي سنان وممثلة نقيب الأطباء الدكتورة غنوة دقدوقي وعميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد موسى وأمين سر الكولوكيوم الدكتور عبد المولى شهاب الدين، في حضور فريق العمل المشرف على الكولوكيوم.

وجال المعنيون في قاعات الامتحانات واطمأنوا إلى حسن التنظيم والهدوء السائد في الكلية، سيما وأن امتحانات الكولوكيوم تتابع برنامجها المقرر في خلال هذا الأسبوع للشهادات من خارج لبنان في اختصاصات متعددة ، تليها اختبارات شفهية وعملية لحملة الشهادات من داخل لبنان وخارجه .

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