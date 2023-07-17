المرتضى استقبل وفدا من جامعة "AUNOHR": لترسيخ ثقافة اللاعنف

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إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - قصر الصنائع، مؤسسة جامعة "اللاعنف وحقوق الانسان - AUNOHR" الدكتورة اوغاريت يونان ورئيسة الجامعة الدكتورة الهام كلاب، وتناول اللقاء دور الجامعة وعملها في اطار التغيير المجتمعي بمهارات حديثة والتركيز على ثقافة اللاعنف.

ونوه المرتضى بـ"الدور الذي تقوم به الجامعة"، مشيرا الى "اهمية ترسيخ ثقافة اللاعنف، خصوصا ضمن مجتمعنا الذي لا بد من ان يخلص في النهاية الى ان لا حلول مناسبة من دون الحوار".

وتطرق اللقاء الى تنظيم فعالية لمناسبة "اليوم الوطني لثقافة اللاعنف" الذي يصادف في 2 تشرين الاول المقبل تاريخ ميلاد السياسي البارز والزعيم الروحي للهند مهاتما غاندي.