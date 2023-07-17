محضر ضبط بحق معمل حلويات!

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أجرى مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية جولات تفتيشية في معامل الأجبان والألبان وراحة الحلقوم والحلويات في مدينة النبطية وبلدات عربصاليم والنبطية الفوقا وكفرتبنيت، في حضور رئيس المصلحة محمد بيطار ومرافقة عناصر جهاز أمن الدولة - المديرية الإقليمية في النبطية ومؤازرتهم.



وتم سحب ثلاث عينات من الألبان والأجبان لفحصها في مختبر معتمد للتأكد من سلامتها، وسطر محضر ضبط بحق صاحب معمل يقوم بصنع الحلويات في بلدة كفرتبنيت لعدم مطابقة المعمل للمواصفات القياسية وعدم الإلتزام بشروط النظافة العامة.



كما وجه له إنذار ومهلة عشرة أيام بضرورة القيام بتصحيح وضعه القانوني تحت طائلة إقفال المعمل في حال لم ينفذ المطلوب منه.