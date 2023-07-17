نداء من عباد زوين: الثلثاء وقفة من وقفات العز!

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وجّه أمين عام التنظيم عباد زوين نداء دعا فيه إلى المشاركة في الإعتصام الذي ينظمه التيار الوطني الحر الثلثاء ضد مخططات توطين النازحين.

وجاء في نداء زوين: "يا أهل المقاومة اللبنانية التاريخية، انتو يللي ما تعودتو عن مجد تغييبو:

التلاتا المسا، شاركو بوقفة من وقفات العز،

بكل حضارة و انضباط، مع الاحرار اللي متلكن.و معن صرخو بقوة :

لا للخضوع.

والبيحب النازحين ياخدن لعندو.

خدو حذركم من المندسين او الموتورين".

"يللي ما تحقق بالمدفع و لا بالسرقة و التفقيرء أو بالتجنيس مش رح نخليه يتحقق بالترانسفير.

التلاتا اول تحماية...

و تذكرو القول الشهير : قلقلوا السيوف في أغمادها كي لا تستعصي عليكم عند السحب.."