نداء من عباد زوين: الثلثاء وقفة من وقفات العز!

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وجّه أمين عام التنظيم عباد زوين نداء دعا فيه إلى المشاركة في الإعتصام الذي ينظمه التيار الوطني الحر الثلثاء ضد مخططات توطين النازحين.
وجاء في نداء زوين: "يا أهل المقاومة اللبنانية التاريخية، انتو يللي ما تعودتو عن مجد تغييبو:
التلاتا المسا، شاركو بوقفة من وقفات العز،
بكل حضارة و انضباط، مع الاحرار اللي متلكن.و معن صرخو بقوة :
لا للخضوع.
والبيحب النازحين ياخدن لعندو.
خدو حذركم من المندسين او الموتورين".
"يللي ما تحقق بالمدفع و لا بالسرقة و التفقيرء أو بالتجنيس مش رح نخليه يتحقق بالترانسفير.
التلاتا اول تحماية...
و تذكرو القول الشهير : قلقلوا السيوف في أغمادها كي لا تستعصي عليكم عند السحب.."