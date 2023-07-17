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عناوين الصحف ليوم الأثنين 17 تموز 2023

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الأخبار: واشنطن - موسكو: المواجهة السورية أقرب

تصعيد أوروبي ضد حزب الله وفي ملفّي النازحين والانفتاح على دمشق | لقاء الدوحة: لا أحد متحمّسٌ للحل
نبيه بري تدخّلْ... الآن: أنقذوا الشيّاح من الزعران

 

 

 

الديار: لبنان على طاولة «الخماسيّة» في الدوحة... حوار لتمرير الوقت؟
مخاوف على سعر الصرف مع انتقال الحاكميّة من سلامة لنوابه
كيف سيردّ لبنان الرسمي على «البرلمان الأوروبي»؟

 

 

 


نداء الوطن: المرشح الثالث أمام "خماسيّة" الدوحة وإيران تغطي تصلّب "حزب الله"

 

 

 

 

اللواء: الدولار يتفلَّت في بروفة التصعيد بعد مغادرة سلامة
بخاري وشيا ينضمان إلی الاجتماع الخماسي.. وباسيل وجعجع لرئيس بالانتخاب لا بالتعيين

 

 

 

 

الجمهورية: إجتماع الدوحة اليوم... لا إتفاق
هل بدأت الظروف الإقليمية تتكون فعلًا؟

 

 

 


النهار: اجتماع الدوحة: التنسيق الخماسي "بوصلة" لودريان

 

 

 


البناء: السفيرة الفرنسية للبنانيين: ماذا كان حل بكم أمنياً ومالياً وصحياً وغذائياً وتربوياً… لولا فرنسا؟/ بوحبيب يتنحّى بضغوط أوروبية وأميركية عن رئاسة الوفد الحكومي إلى سورية بذريعة الانشغالات/ تلاعب في سوق الصرف يوحي بتحضير مشهد ضاغط لتكليف سلامة ونوابه بتصريف الأعمال/

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