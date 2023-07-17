أسرار الصحف ليوم الأثنين 17 تموز 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

حذرت مصادر مالية في ضوء التلاعب الذي شهده سوق الصرف خلال يومين من وجود خطة لرفع سعر صرف الدولار وإثارة الذعر في الأسواق من خلال ضخ كميات من الأوراق المالية اللبنانية المطبوعة للطلب على الدولار بهدف رفع سعره، بالتزامن مع اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان بنية الطلب إليه مع نوابه الذين سوف يستقيلون لتصريف الأعمال معاً.

خفايا

قالت مصادر دبلوماسية إن الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري بشار الأسد فرض تسريعها وجود حاجة ملحّة للتنسيق في مواجهة خطورة التحرّك الذي تقوم به الميليشيات العاملة تحت الراية الأميركية في قاعدة التنف وشرق الفرات للانتشار على الحدود السورية العراقية والسيطرة عليها.



اللواء: أسرار

لغز

يحرص نائب كسرواني على إبقاء تحركه السياسي الداخلي والخارجي، بعيداً عن الأضواء حتى يبقى ترشيحه للرئاسة بعيداً عن بازار المناورات وحرق الأسماء!



نداء الوطن: خفايا

تأكد أنّ وزيراً غادر نهائياً محور مرجعيته السياسية التي عيّنته وبات محسوباً بالكامل على رئيس الحكومة ويلتزم تعليماته.

بدا واضحاً الصراع بين رئيسَين سابقيْن لجهاز أمني، وقد خرج هذا الصراع إلى العلن، من خلال التصريحات والتغريدات، وبرز فيه أن أحدهما اتهم الآخر بالهدر والفساد.

عُلم أن ملف إدارة بلدية الهري المنحلة قد أسند إلى موظف فئة رابعة في محافظة الشمال، بعد أن كان بعهدة قائمقام البترون روجيه طوبيا، وذلك بطلب من وزيرة سابقة الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وأول قرار اتخذ كان منع من هم من خارج شكا الهري من الدخول إلى شاطئ المنطقة.