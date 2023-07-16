مقدمة نشرة أخبار الOTV

لبنان 2023 بلد الحزازير.

الحزورة الاولى، من هو الرئيس المقبل وعلى اي اساس؟ لماذا يتلكأ النواب عن القيام بواجبهم بمعزل عن تدخل الخارج، ولماذا تتحول المساعي الخارجية من المساعدة على ايجاد الحلول، الى العمل على فرض الحلول؟ وماذا سيطرح جان ايف لودريان على اللبنانيين طالما الاجوبة معروفة قبل ان يأتي؟

الحزورة الثانية، ما مصير حاكمية مصرف لبنان على مسافة اسبوعين من انتهاء ولاية رياض سلامة التي بدأت عام 1993؟ ماذا سيفعل نواب الحاكم وكيف ستتصرف القوى السياسية التي تقف خلفهم؟ هل يتسلم النائب الاول وفق القانون ام يعين حارس قضائي بحسب المنطق، ام يسري التمديد المقنع الذي طالما عمل له الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي؟ وبالمناسبة، اين اصبح التقرير الاولي للتدقيق الجنائي؟

الحزورة الثالثة، كيف يكون اقتصادنا منهارا ووضعنا المالي مأزوما الى هذه الدرجة، فيما المطاعم واماكن السهر “مفولة” وتذاكر الحفلات SOLD OUT في الساعات الاولى لطرحها على شبابيك الحجوزات؟

وما سر ارادة الحياة عند اللبنانيين الذين يعيشون اسوأ ايام تاريخهم الوطني على الاطلاق؟

في بلد الحزازير، تبقى الحزازير بلا جواب، والا تغيرت طبيعة البلد نحو الافضل، وصار الانقاذ على الطريق الصحيح.