A + A -

كتبت صحيفة غربية أن أوكرانيا رفضت السلام مع روسيا بسبب "الناتو"، ودخلت في حلقة مفرغة.

وقالت الصحيفة: "لم تؤد قمة الناتو في ليتوانيا هذا الأسبوع إلا على التأكيد على النفاق المطلق للزعماء الغربيين في متابعة حربهم بالوكالة في أوكرانيا من أجل إضعاف روسيا".

وأضافت: "القلق هو أنه إذا انضمت كييف إلى التحالف العسكري في هذه المرحلة، سيتطلب من أعضاء الناتو القفز للدفاع عن أوكرانيا ومحاربة روسيا مباشرة. ترفض معظم الدول الغربية فكرة المواجهة وجهاً لوجه مع روسيا المسلحة نووياً - بدلاً من الوكالة الحالية، التي دفعت ثمنها بدم أوكراني فقط". وأوضحت أن: "الرفض الفعلي لانضمام أوكرانيا إلى الناتو هو خيانة من جانب الحلف، وقد تؤدي إلى تدمير البلاد".

وأضافت الصحيفة: "حلف الناتو مسؤول عن استمرار الصراع، والذي يُشار إليه الآن كأساس لحرمان كييف من حق الانضمام إلى الحلف. لقد جر التحالف أوكرانيا إلى الفوضى الدموية الحالية، لكنه ليس مستعدًا لمساعدتها في إيجاد طريقة مخرج".

وبحسب الصحيفة: "كان الناتو يغازل أوكرانيا علنًا منذ عام 2008، واعدًا بالعضوية، مع الأمل غير المقنع في أنه في يوم من الأيام، سيكون الحلف قادرًا على استعراض عضلاته العسكرية بشكل خطير على أعتاب روسيا".

ووفقا لصحيفة "ZNetwork"، فإن موسكو "اتخذت قرارا صحيحا تماما لبدء عمليتها الخاصة، والغرض منه هو الحفاظ على حياد كييف. كان الصراع هو الذي منع أوكرانيا من الانضمام الكامل إلى التحالف العسكري الغربي وأوقف تحول البلاد إلى قاعدة لحلف شمال الأطلسي".

وتابعت: "خداع وخيانة الناتو، يعني أن يكون سقوط أوكرانيا بديلا وحيدا عن "هرمجدون" (المعركة الفاصلة) نووي، وهذا يدمر طموحات واشنطن في السيطرة على العالم".