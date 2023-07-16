هل تستمر موجة الحر التي تضرب لبنان؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا مشمشا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، بينما تنخفض الحرارة بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل والتي تبقى مرتفعة نسبيا.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج العربي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة والتي أدت الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي المناطق الداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية يزيد معها الشعور بالحر .

تحزير: نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة وننصح بالإكثار من شرب السوائل.

- ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح بين 24 و32 درجة مئوية في بيروت.

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم مشمس، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، بينما تنخفض الحرارة بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية اليوم وخلال الأيام القادمة.

الاثنين: مشمش دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، بينما تنخفض الحرارة بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل والتي تبقى مرتفعة نسبيا.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل والتي تبقى مرتفعة نسبيا، ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

الأربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد معها الشعور بالحر.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 23 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 21 الى 39 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا .

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 65 و 90 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج .

- حرارة سطح الماء: 27 درجة.

- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,39 ساعة غروب الشمس: 19,49 .