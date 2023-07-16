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ممثل اتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت: لهذا السبب شهدنا أمس ارتفاعا كبيرا في سعر الصرف.. وهذا ما ينتظرنا

16
JULY
2023
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سأل ممثل اتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت المستشار نبيل بو غنطوس، عن "أسباب ارتفاع الدولار المفاجئ مساء امس ليلامس المئة الف ليرة ويعود وينخفض في أقل من ساعة الى 95 الف ليرة وما دون؟"

وقال: "ساعة واحدة كانت كفيلة بأن تحرق اعصاب الناس، فحاول كثيرون جمع ما امكن من العملة الخضراء في السوق وتوقفت بعض المحطات عن بيع المحروقات بالليرة وكادت الامور تصل الى الافران وقطاعات اخرى".

ورأى أن "ما اعلنه مصرف بيروت في بيان عن ان اموالا ضخمة بالليرة دفعها لمقاولين مصدرها الدولة، كانت وراء ما حصل، اذ سارع هؤلاء الى شراء ما امكن من دولارات من السوق، فحصل ما حصل من ارباك وتحركت العملة الخضراء صعودا ثم نزولا". وتوقع أن "تشهد الأيام المقبلة تذبذبا في سعر الصرف".

وختم: "من الطبيعي ان نشهد خضات مالية ونقدية ولا سيما أن ليس هناك من سياسات مالية ونقدية ستوضع قيد التنفيذ، وقد نذهب من انهيار الى انهيار اكبر".

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