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بالصور- قطاع الشباب في التيار- قضاء الزهراني نظّم حفل تكريم للطلاب المتخرجين من المرحلة المتوسطة والثانوية وطلاب الجامعات والمهنيات‎

16
JULY
2023
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نظّم قطاع الشباب في قضاء الزهراني في دارة الدكتور وسام الحج في مغدوشة حفل تكريمي للطلاب المتخرجين من المرحلة المتوسطة والثانوية وطلاب الجامعات والمهنيات.
وقد حضر هذا التكريم نائبة الرئيس للشؤون الادارية السيدة مارتين نجم كتيلي، نائب الرئيس لشؤون الشباب الاستاذ منصور فاضل، النائب الاستاذ غسان عطالله ، الدكتور يوسف خليفة، الاعلامية صفاء درويش.
منسق هيئة قضاء الزهراني المهندس جورج سيقلي ومساعده واغلب اعضاء الهيئة، أعضاء مجلس القضاء والعديد من منسقي واعضاء الهيئات المحلية وعدد من الكوادر والمنتسبين وأهالي الطلاب المحتفى بهم.

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