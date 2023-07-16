عناوين الصحف ليوم الأحد 16 تموز 2023

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النهار: السخونة المباغتة للدولار تنذر بتحرك التداعيات المالية

الديار: اجتماع الدوحة يرسم خريطة جولة لودريان الثانية... وموفد قطري في بيروت قريباً

حوار حزب الله والوطني الحر: التفاهم على عناوين المرحلة يسهّل الاتفاق على المرشح الرئاسي

التوتر الحدودي مستمر بعد ضم الغجر... والعدو يعتدي على النائب هاشم واعلاميين



الأنباء الكويتية: «الاستقرار الخدّاع» مهدد بالشغور في حاكمية المصرف والقيادات العسكرية

ترقُّب لاجتماع الدوحة «الخماسي» حول لبنان غداً والموفد الفرنسي مستعد لترتيب حوار في «قصر الصنوبر»



الشرق الأوسط السعودية: نواب رياض سلامة يشترطون الإصلاحات لإدارة «مصرف لبنان»

تباين بينهم وبين الحاكم «المركزي» حول السياسات المعتمدة من قبله

الوطن السورية: العشائر أكدت جاهزيتها للتصدي لأي عدوان.. والبشير: لن نتوقف حتى نصل للقامشلي … الاحتلال الأميركي يعزز شمال دير الزور.. والمحافظ لـ«الوطن»: ما يُشاع عن حالات نزوح عار من الصحة