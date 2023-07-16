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رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية: أسباب النزوح انتفت عن غالبية السوريين... على الحكومة اللبنانية التنسيق مع "النظام" لإعادتهم

16
JULY
2023
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الأنباء الكويتية: رأى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق د ..ريشار قيومجيان، ان دعوة البرلمان الأوروبي لاستمرار النزوح السوري على الأراضي اللبنانية، مجحف بحق لبنان واللبنانيين، ويتناقض جذريا مع رأي القوات الداعي الى العودة الفورية للنازحين الى بلادهم، مع تأمين الظروف المناسبة أمنيا وإنسانيا لهذه الغاية، معتبرا بالتالي انه كان اجدى بالبرلمان الأوروبي ان يدعو الى عودة النازحين السوريين الى بلدهم وديارهم مع استمرار دعمهم ماديا ومعنويا وإنسانيا، خصوصا ان أسباب النزوح انتفت على ارض الواقع في الداخل السوري، وما عادت صفة النازح تنطبق على الغالبية العظمى من السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية.

ولفت قيومجيان في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان المطلوب من الاتحاد الاوروبي وكل الأمم، ممارسة أقصى الضغوطات على النظام السوري، لكي يفتح ابوابه أمام النازحين السوريين، ووقف اخضاع هذا الملف للابتزاز السياسي والانمائي والمالي، أكان في مفاوضاته مع الدول العربية، ام في مساعيه لعودة التطبيع بينه وبين الدول الغربية، مشيرا من جهة ثانية الى انه على الحكومة اللبنانية التنسيق مع النظام السوري لإطلاق آلية العودة اليوم قبل الغد، خصوصا انه ما عاد باستطاعة لبنان لاسيما على المستوى الاقتصادي والبيئي والصحي وقدرة بنيته التحتية على الاستيعاب، ان يتحمل استمرار اللجوء دون افق، او اقله اقرار خطة سريعة لإغلاق هذا الملف، الا ان المزامير تقرأ وللأسف على حكومة فاشلة بامتياز.

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