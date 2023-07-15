غسان عطالله: "هني فعلياً بايعين ارضكن وبلدكن ومستقبل ولادكن ليحطوا شوية مصاري زيادة بجيبتن."

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غرد النائب غسان عطالله عبر تويتر: "صمت اغلب الاعلاميين والنواب والتغييريين بعد ٢٤ ساعة من القرار الاوروبي بملف النازحين السوريين هو اكبر دليل انو يلي انتخبتوون تيحسنوا البلد، هني فعلياً بايعين ارضكن وبلدكن ومستقبل ولادكن ليحطوا شوية مصاري زيادة بجيبتن." وأضاف: "اليوم بلشت تتكشف الاقنعة عن وجه الثورة الحقيقي. من ال٢٠١٩ لليوم سكروا علينا الطريق وشتمونا واتهمونا بابشع الاوصاف وضحكوا عالناس بشعارات رنانة ومزيفة بينما هدفن الحقيقي كان اخطر وابعد من هيك." و ختم عطالله تغريدته: "متل ما نزلوا صرخوا بالشارع وكذبوا عليكن تنتخبوهن، نزلوا حاسبوهن..."







