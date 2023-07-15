الراعي بقداس عيد مار شربل: رجال السياسة لن يتمكنوا من انتخاب الرئيس إن لم يسطَعوا بالقيم الروحية والاخلاقية

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ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي القداس الإلهي لمناسبة عيد مار شربل، في الكنيسبة الخارجية لدير مار حوشب الأثري في بقاعكفرا.



وفي عظة ألقاها، اعتبر أنّ "لبنان ومجتمعه بحاجة إلى مسيحيين يسطَعون في عالم السياسة والقضاء"، معتبرًا أنّه "إن لم يسطَع رجال السياسة بالقيم الروحية والاخلاقية لن تستقيم الحياة العامة في لبنان وبالتالي لن يتمكنوا من انتخاب رئيس للجمهورية ولن يعيدوا الى المؤسسات الدستورية حياتها ولن يعنيهم أمر شعبنا الفقير المقهور".

ولفت الراعي إلى "أننا نصلي إلى الله أن يُحرر الجميع من مصالحهم، ومن مشاريعهم الهدّامة"، كما أشار في المناسبة إلى أنّ "الله جعل مار شربل معروفًا عند جميع شعوب الأرض".