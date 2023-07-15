حفل ضخم ل Creel على ارض الجنوب كرّم شخصيات مبدعة!

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في احتفال ضخم هو الاول من نوعه على ارض الجنوب، وتحت عنوان " الهوا جنوبي" ، اضاءت شركة

Creel

للاعلاميتين جويل بويونس ودنيا الحاج، على وجه الجنوب بأجمل صوره عبر تكريم نخبة من المبدعين في مختلف المجالات ومن مختلف المناطق الجنوبية، الذين خطوا قصص نجاحات عالمية بحفل تم برعاية وحضور وزير السياحة المهندس وليد نصار وبحضور شخصيات سياسية نيابية ووزارية فاعلة وفي مقدمهم وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار ونواب التنمية والتحرير ميشال موسى وهاني قبيسي وعلي عسيران كما النائب الدكتور عبد الرحمن البزري الى جانب رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري الى جانب ممثل رئيس التيار الوطني الحر النائب سليم خوري وممثل رئيس حزب الكتائب الاستاذ مارون عساف، الى جانب النائب السابق اميل رحمة ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد ومرجعيات روحية وقيادات امنية وعسكرية ونخبة من الوجوه الاعلامية البارزة في مقدمهم رئيس مجلس ادارة ال او تي في روي هاشم.

وقد استهل الحفل بكلمة لوزير السياحة شدد فيها على وجه الجنوب المشرق ، وتحدث بالارقام عن الموسم الصيفي الواعد ، مثنيا على جهود شركة

Creel

وعلى حسن التنظيم ، ومتمنيا ان تنسحب نشاطاتها على مختلف المناطق اللبنانية كاشفا عن ان الموعد المقبل سيكون بين جبل لبنان وعروس البقاع زحلة.

مسك افتتاح الليلة التكريمية الجنوبية الهوا كان مع تكريم اللواء عباس ابراهيم، الذي تسلم الدرع التكريمية من وزير السياحة وليد نصار ، وبعد اللواء تسلم رجل الاعمال شارل ابراهيم حنا الدرع التكريمية من وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ، وتبع حنا تكريم مطران صيدا ودير القمر للروم الكاتوليك المطران ايلي حداد الذي تسلم الدرع من رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد ، وكذلك تكريم رئيس اتحاد بلديات صيدا محمد السعودي الذي استلم الدرع التكريمية من رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري.

واستكمل التكريم الذي اقيم في منتجع

L arc Resort

في مغدوشة، مع استلام المهندس محمد الدنش الدرع التكريمية من النائب الدكتور ميشال موسى كما كان للاعلام حصة بارزة مع وجوه نسائية لمعت بعالم الصحافة والاعلام وابرزها الاعلامية رابعة الزيات التي استلمت الدرع التكريمية من الاعلامية نعمت عازوري وكذلك الاعلامية ندى اندراوس التي تسلمت الدرع من الوزير نصار، اما الاعلامي بسام ابو زيد فتسلم الدرع من مدير تحرير النهار غسان الحجار، كما تم تكريم مدير مكتب العربية في باريس حسين قنيبر الذي اتى خصيصا من العاصمة الفرنسية للمشاركة بالتكريم فاستلم الدرع التكريمية من الاعلامي يزبك وهبة.

كما كان لخان صاصي في صيدا حصة في التكريم، اذ تسلم مؤسس

Sacy foundation

انطوان صاصي الدرع التكريمية من مدير عام

Statistics Lebanon

ربيع الهبر، كما تم تكريم المهندس نادر عزام الذي استلم الدرع التكريمية من النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، الى جانب امين عام المدارس الانجيلية نبيل الاسطا الذي تسلم الدرع التكريمية من وزير الشؤون الاجتماعية.

وكان للموسيقى والفن حصة وازنة في حفل

Creel

حيث كانت لفتة تكريمية لساحر الكمان جهاد عقل الذي تسلم الدرع التكريمية من المحامي الدكتور الكسندر نجار وامتع الحضور بعزفه الساحر ، كما فعل كورال جوقة شبية المخلص بقيادة المبدع طوني البايع.

كما شهد الحفل على مفاجأة لوزير السياحة تمثلت بلفتة تكريمية للوزير نصار الذي تسلم من اللواء عباس ابراهيم درعا تكريميا من شركة

Creel

تقديرا لجهوده ولحملة "اهلا بالهاطلة" التي حازت على افضل حملة سياحية عربية ترويجية.

يشار الى ان الحفل المقبل لشركة

Creel

سيكون بين جبل لبنان وزحلة.