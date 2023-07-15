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فرّ من القوى الأمنية بعد هروبه من نظارة قصر بعبدا... اليكم مصيره!

15
JULY
2023
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صــدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: "بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملف فرار الموقوفين من النظارات والسجون، وبعد أن أقدم عدد من السجناء على الفرار من نظارة قصر عدل بيروت بتاريخ 07-08-2022 وتوقيف عدد منهم في حينه، تابعت القطعات المختصة في شعبة المعلومات تكثيف جهودها الميدانية والاستعلامية في المناطق التي يحتمل اختباء باقي الفارين فيها، والعمل على توقيفهم".

وأضاف، "بنتيجتها، تمكّنت من تحديد مكان تواجد أحدهم في محلة كفرشيما وهو المدعو: أ. د. (مواليد عام 1995، سوري)".

وتابع، "أعطيت الاوامر للعمل على مراقبته وتوقيفه، والحؤول دون فراره. وبتاريخ 2023-07-6 وبعد عملية مراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة مداهمة للمكان الذي يختبئ فيه وتمكّنت من توقيفه".
وختم البلاغ، "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على الفرار من نظارة قصر عدل بيروت بتاريخ سابق، وأنّه توارى عن الأنظار لحوالي عام تقريبًا. أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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